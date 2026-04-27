Bordighera | il piano per rilanciare l’Arziglia tra decoro e sicurezza

A Bordighera, la lista politica Bordighera Domani ha presentato un progetto per riqualificare il quartiere Arziglia. Il piano si concentra su interventi di decoro e sicurezza, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e le condizioni della zona. La proposta mira a interventi specifici che riguardano il miglioramento degli spazi pubblici e la tutela delle aree più frequentate. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma il progetto è stato annunciato pubblicamente.

? Cosa sapere La lista Bordighera Domani propone un piano di riqualificazione per il quartiere Arziglia.. Il progetto punta a collegare la costa ai sentieri storici di Montenero.. Marzia Baldassarre e la lista civica Bordighera Domani propongono un piano per trasformare l’Arziglia in una risorsa strategica, puntando a restituire dignità e centralità a un quartiere che rappresenta una parte fondamentale della storia di Bordighera, nata come borgo di pescatori. L’obiettivo delineato dalla candidata sindaco è quello di far uscire l’area dall’isolamento, rendendola un luogo vivo e accogliente, capace di migliorare la qualità della vita di chi ci abita e di presentare un volto più sicuro e curato alla città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bordighera: il piano per rilanciare l’Arziglia tra decoro e sicurezza Notizie correlate Bordighera: Bordighera Viva punta su arte, impresa e sicurezza con tre nuovi candidati alle elezioni.Bordighera si prepara alle elezioni comunali con l’ingresso nella lista civica Bordighera Viva di tre nuovi candidati: Marco Farotto, figura storica... Reggio rinasce: il piano di Cannizzaro tra nuovi fondi e decoroIl candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro ha delineato il proprio piano d’azione per la città di Reggio Calabria durante un incontro... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bordighera bye-bye: Casa di comunità, a rischio il trasloco nella città di confine; Elezioni Bordighera, depositata la lista Bordighera Viva: ufficiale la candidatura a sindaco di Carlo La Vigna; Bimba di Bordighera, il nonno denunciato per minacce dall'ex compagno della madre; Bordighera, la presentazione del libro diventa un caso politico. Le precisazioni dell’autrice. Bimba morta a Bordighera, la mamma ha «viaggiato in auto con la figlia deceduta da ore» da casa del compagno. Indagato anche luiManuela A., la donna di 43 anni in carcere per l'omicidio preterintenzionale della figlia di 2 anni, avrebbe viaggiato in macchina dalla casa del compagno, anche lui indagato a piede libero per lo ... ilmattino.it Bordighera, bimba di 2 anni muore in casa: aveva lividi sul corpo. Arrestata la madreTragedia a Bordighera. Una bambina di due anni è morta in casa a seguito di una crisi respiratoria. La mamma aveva parlato di un incidente domestico avvenuto qualche giorno fa, ma sul corpo della ... ilmattino.it 'Per Bordighera', il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci incontra le nuove generazioni (Foto) Appuntamento al ristorante Chez Louis in corso Italia - facebook.com facebook