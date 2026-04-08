Scenario apocalittico | questa immagine della frana di Patacciato diventa virale sui social ma è tutto frutto dell’Ai Le autorità | Non diffondete foto false creano panico inutile

Sui social media circolano immagini che mostrano una scena apocalittica con un’autostrada collassata su più livelli, una collina intera franata e un treno ad alta velocità sospeso nel vuoto. Tuttavia, le autorità hanno chiarito che queste foto sono state generate dall’intelligenza artificiale e non rappresentano eventi reali. Invito alla cautela: si chiede di non condividere immagini false che potrebbero alimentare il panico tra la popolazione.

Un’autostrada collassata su più livelli, una collina intera franata, un treno ad alta velocità sospeso sul nulla. Un caos di mezzi di soccorso, veicoli incastrati e persone che osservano la voragine. La foto scuote la sensibilità e, nel contesto della riattivazione reale della frana di Petacciato (una delle più grandi d’Europa), appare come la documentazione di un’apocalisse appena avvenuta. Ma c’è un problema: quell’immagine non esiste. È stata creata di sana pianta con l’intelligenza artificiale. La foto: anatomia di un’allucinazione. Sulle bacheche Facebook e nei gruppi WhatsApp hanno iniziato a circolare, con una viralità preoccupante, immagini che mostrano scenari da Day After. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Scenario apocalittico”: questa immagine della frana di Patacciato diventa virale sui social, ma è tutto frutto dell’Ai. Le autorità: “Non diffondete foto false, creano panico inutile” Real Madrid, Vinicius Junior è una sentenza contro il Manchester City: i numeri non lasciano dubbi! E l’esultanza sui social diventa virale – FOTOFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Caricature con ia come creare la tua immagine virale sui sociall e caricature generate dall’intelligenza artificiale hanno catturato l’attenzione sui social negli ultimi giorni, con immagini che raffigurano... Temi più discussi: Il cielo sopra Creta diventa rosso sangue: l’effetto causato da una forte tempesta di sabbia; Cielo apocalittico in Australia, il ciclone Narelle tinge tutto rosso sangue: le immagini sono virali; Cielo rosso sangue, le immagini shock: cosa succede; Cielo rosso sangue le immagini shock | cosa succede. Cielo apocalittico in Australia, il ciclone Narelle tinge tutto rosso sangue: le immagini sono virali(Adnkronos) – Un cielo rosso intenso, quasi apocalittico, ha trasformato il paesaggio dell’Australia Occidentale in uno scenario surreale, mentre il Ciclone Narelle si avvicinava alla costa. Le immagi ... msn.com Scenario apocalittico: incendio del Vesuvio, l'allarme dal sindaco di TerzignoUno Scenario apocalittico. La preoccupazione del sindaco di Terzigno: Lo ribadisco, ci risolleveremo nuovamente. Queste le parole del primo cittadino Francesco Ranieri, dopo il vasto incendio che ... rainews.it Uno scenario apocalittico realizzato dall'intelligenza artificiale - facebook.com facebook