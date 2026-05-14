Nel Sud Italia, 257 comuni hanno ottenuto la Bandiera Blu, un riconoscimento assegnato per la qualità del mare, dei servizi e dell’accoglienza. La presenza di queste bandiere indica che molte località costiere rispettano standard elevati riguardo alla pulizia delle acque e alla gestione sostenibile delle risorse. La crescita del numero di comuni premiati testimonia un aumento delle pratiche di tutela ambientale e di servizi di qualità nelle aree marine dell’area meridionale.

Mare pulito, qualità dei servizi e dell’accoglienza, sostenibilità. È boom al Sud tra i 257 comuni italiani che hanno ottenuto la “Bandiera blu”, con ben nove degli undici nuovi ingressi. Un exploit sottolineato anche dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi: «È un segnale molto buono. Il Sud sta molto migliorando sotto il profilo delle strutture. La vocazione principale economica che secondo me deve avere il Sud è proprio il turismo. Noi sappiamo che all'estero, quando dicono che l'Italia è il Paese più bello del mondo, si riferiscono prevalentemente al Mezzogiorno». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Boom di Bandiere Blu al Sud: mare pulito e servizi al top

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