Cosa sono le cellule staminali usate in medicina estetica rigenerativa Dotate della capacità di trasformarsi in diversi tipi di cellule nell’organismo, una volta iniettate nella cute, in medicina estetica rigenerativa sono utilizzate principalmente le cellule staminali ottenute dal grasso corporeo, e sono molto apprezzate per la loro capacità di rigenerare i tessuti e promuovere la guarigione. «Le cellule staminali contenute nel tessuto adiposo rappresentano oggi una degli ambiti più interessanti della medicina estetica rigenerativa», spiega Valentina Finotti, chirurgo plastico ricostruttivo ed estetico, esperta in medicina rigenerativa e benessere intimo femminile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le cellule staminali sono la frontiera innovativa della medicina estetica rigenerativa

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