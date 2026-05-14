Bolzano tensione in Consiglio | stallo e voti per la nuova presidenza

In Consiglio a Bolzano si sono verificati momenti di tensione durante la seduta, con un sostanziale stallo nelle votazioni per la nuova presidenza. La prima votazione è stata annullata dopo che Waltraud Deeg ha ottenuto un risultato che ha portato alla sospensione dell’iter. Nella sfida per la vicepresidenza, il candidato di una forza politica di centrodestra ha battuto il suo avversario del Pd.

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?? Punti chiave Come ha fatto Waltraud Deeg a causare l'annullamento della prima votazione? Chi ha vinto la sfida per la vicepresidenza contro il candidato Pd? Perché le ambizioni personali hanno rischiato di bloccare lo Statuto d'autonomia? Quali sono i nuovi obiettivi di Gennaccaro per coinvolgere i giovani??? In Breve Waltraud Deeg causa annullamento prima votazione mostrando scheda elettorale in cabina. Gennaccaro eletto vicepresidente con 18 voti contro i 16 di Sandro Repetto. Arno .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, tensione in Consiglio: stallo e voti per la nuova presidenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bolzano, l’Unione ciechi punta su inclusione e nuova presidenza? Domande chiave Chi è la prima donna alla guida dell'Unione in Alto Adige? Come influirà la nuova presidenza sulla mobilità urbana a Bolzano? Quali... Bolzano, sfida alla presidenza: la staffetta rischia lo scontro? Domande chiave Chi è il candidato dell'opposizione che sfida la tradizione? Come può la candidatura di Repetto scardinare lo scambio linguistico?... Staffetta 'linguistica' con malumori in Consiglio provinciale BolzanoStaffetta 'linguistica' con malumori questa mattina in Consiglio provinciale a Bolzano. Secondo quanto previsto dallo Statuto d'autonomia, la presidenza del Consiglio provinciale deve passare a metà l ... ansa.it Braccialetto elettronico in Consiglio comunale a Bolzano, Carlo Vettori (Fdi) indagato: Maltrattamenti alla moglieRoma, 27 ottobre 2025 – Braccialetto elettronico per il presidente del consiglio comunale di Bolzano, Carlo Vettori (FdI). Lo ha deciso il gip di Bolzano, convalidando nell'udienza dello scorso 22 ... quotidiano.net