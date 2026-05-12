Bolzano l’Unione ciechi punta su inclusione e nuova presidenza

In Alto Adige, l'Unione dei Ciechi ha annunciato un cambio alla guida con l'elezione della prima donna alla presidenza. La nomina è stata comunicata da fonti ufficiali e segna un momento importante per l'organizzazione. A Bolzano, si attendono sviluppi riguardo alle politiche per migliorare la mobilità urbana, mentre l'attuale presidenza si concentra sull'inclusione e sui progetti futuri. La nuova guida assumerà ufficialmente il ruolo nelle prossime settimane.

? Domande chiave Chi è la prima donna alla guida dell'Unione in Alto Adige?. Come influirà la nuova presidenza sulla mobilità urbana a Bolzano?. Quali ostacoli digitali impediscono l'autonomia dei 1.400 utenti assistiti?. Perché la gestione dei trasporti pubblici resta un problema critico?.? In Breve Assistenza a 1.400 persone con 691 soci attivi nel 2025.. Spesa di 59.700 euro per attività ricreative e soggiorni al mare.. Partecipazione di Christoph Buratti e Thomas Girotto all'assemblea generale.. Criticità segnalate per la mobilità e annunci digitali dei mezzi pubblici.. Al Centro ciechi St. Raphael di Bolzano, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti dell’Alto Adige ha presentato il bilancio del 2025, registrando l’assistenza a circa 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

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