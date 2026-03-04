Novara offerte di lavoro | Randstad organizza un job speed date

Venerdì 6 marzo, a Novara, si terrà un evento organizzato da Randstad, una delle principali agenzie di collocamento. Durante la giornata, sono previsti colloqui in modalità “speed date” rivolti alle categorie protette. L’iniziativa fa parte di un calendario di incontri dedicati alle offerte di lavoro firmate dalla società. L’evento si svolge in collaborazione con la talent company, partner dei giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Appuntamento venerdì 6 marzo con le offerte di lavoro firmate Randstad. La talent company, partner dei giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, organizza una giornata di colloqui in modalità “speed date” dedicata alle categorie protette. Complessivamente saranno 50 le filiali coinvolte in tutta Italia e oltre 300 le aziende partecipanti. L’obiettivo è creare opportunità concrete per professionisti, impiegati e profili operativi iscritti al collocamento mirato ai sensi della L. 6899, offrendo uno spazio dedicato al confronto diretto con i selezionatori. L’iniziativa è promossa da HOpportunities, la specialty di Randstad dedicata all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Arrivano ad Arezzo gli Speed Date di RandstadArezzo, 2 marzo 2026 – Arrivano ad Arezzo gli Speed Date di Randstad, talent company leader nei servizi per le risorse umane.

Giovani, caccia alla chance. Torna lo Ial job speed dateIl conto alla rovescia è iniziato e il momento di mettersi in gioco per i giovani under 24 del territorio in cerca di lavoro è arrivato: il prossimo...

