A Pisa, il 18 marzo 2026, si svolge un evento dedicato a cinquanta giovani del progetto 'Accendi il tuo Talento', che partecipano a sessioni di speed date con diverse aziende presso la Biblioteca dei Cappuccini, nell'ex-Convento dei Cappuccini. L'iniziativa mira a mettere in contatto i partecipanti con i rappresentanti delle imprese locali, offrendo loro l’opportunità di presentarsi e di esplorare possibilità di inserimento lavorativo.

Pisa, 18 marzo 2026 – La Biblioteca dei Cappuccini all'ex-Convento dei Cappuccini si prepara ad ospitare l'evento finale del progetto 'Accendi il tuo Talento', protagonisti 50 giovani tra i 18 ed i 34 anni che in questo ultimo anno hanno partecipato e terminato i corsi di formazione orientati al lavoro messi a disposizione gratuitamente da Aforisma grazie ai finanziamenti della Regione Toscana. Appuntamento venerdì 20 marzo: si parte con lo speed date, un incontro veloce della durata di pochi minuti che consente a due persone di conoscersi. Se negli anni '90 era in voga come modalità di creare potenziali rapporti di coppia, oggi viene utilizzato come speed interview per mettere in collegamento i giovani appena formati e le aziende come Wolf, Polaris e la cooperativa Arnera che cercano nuove risorse umane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavoro: speed date con le aziende per 50 giovani con il progetto 'Accendi il tuo Talento'

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