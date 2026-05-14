Bologna ricorda Ezio Bosso con un concerto nella Basilica di San Petronio

Bologna si prepara a ricordare Ezio Bosso con un concerto dedicato alla pace, che si terrà nella Basilica di San Petronio sabato 16 maggio alle 18. L'evento è organizzato per celebrare la figura del compositore e musicista, e il ricavato sarà destinato a fini benefici. La manifestazione coinvolgerà artisti locali e si svolgerà in un contesto storico e religioso della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La città di Bologna ricorderà Ezio Bosso con un concerto per la pace nella Basilica di San Petronio. Il ricavato dell'evento, in programma dopodomani, sabato 16 maggio alle 18.30, sarà devoluto a Emergency. A esibirsi sarà la Buxus Consort Strings, l'orchestra d'archi nata nel 2021 per tenere.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bologna ricorda Ezio Bosso: in San Petronio un concerto per la pace. Il ricavato per Emergency “Scholé”: ciclo di incontri nella Basilica di San PetronioIl 7, il 21 e il 28 maggio 2026 tornano nella Basilica di San Petronio, per il terzo anno, gli incontri ispirati dal Cardinale Matteo Maria Zuppi e... Temi più discussi: Concerto per la pace in ricordo di Ezio Bosso; Bologna ricorda Ezio Bosso: in San Petronio un concerto per la pace. Il ricavato per Emergency; Bologna ricorda Ezio Bosso con un concerto della Buxus Consort Strings e di Anna Tifu; Bologna ricorda Ezio Bosso con un concerto per la pace in San Petronio. Bologna ricorda Ezio Bosso con un concerto della Buxus Consort Strings e di Anna TifuSabato 16 maggio la Basilica di San Petronio a Bologna ospiterà un concerto in memoria del compositore e direttore d'orchestra Ezio Bosso, nel sesto anniversario della scomparsa. (ANSA) ... ansa.it Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazioneIl 16 maggio 2026 la Basilica di San Petronio ospita un concerto in memoria di Ezio Bosso. Il ricavato va a Emergency. ilfattoquotidiano.it