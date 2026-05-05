Scholé | ciclo di incontri nella Basilica di San Petronio

Nel maggio 2026 si svolgeranno nella Basilica di San Petronio tre incontri, il 7, il 21 e il 28, organizzati per il terzo anno consecutivo. Gli eventi sono stati ideati dal Cardinale Matteo Maria Zuppi e sono affidati al professore Ivano Dionigi. La serie di incontri si inserisce in un ciclo chiamato “Scholé”, dedicato a momenti di riflessione e discussione.

Il 7, il 21 e il 28 maggio 2026 tornano nella Basilica di San Petronio, per il terzo anno, gli incontri ispirati dal Cardinale Matteo Maria Zuppi e affidati al professore Ivano Dionigi. Il titolo di quest'anno è "Scholé. Per la formazione dei cittadini" e avrà per ospiti, oltre a Dionigi e il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate A San Mauro Pascoli un ciclo di incontri sulla sicurezza: "Primo presidio è il controllo sociale dei cittadini"“Il primo presidio di prevenzione per la sicurezza di un territorio è rappresentato dal controllo sociale svolto dai cittadini" Quattro incontri... Si conclude il ciclo di incontri “Pagine verdi– Incontri con l’autore”Arezzo, 17 aprile 2026 – Si conclude martedì 21 aprile alle ore 18 presso la Casa dell’Energia di Arezzo il ciclo di incontri “PAGINE VERDI –... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Scholé. Per la formazione dei cittadini: Massimo Cacciari; Scholé Bologna: incontri in San Petronio su scuola, giovani e formazione; Torna Scholé: tre appuntamenti per la formazione dei (giovani) cittadini — Italiano; A Bari inizia Percorsi di pace: un ciclo di incontri su guerra e geopolitica. Intervista a padre Giovanni Distante, rettore della Basilica di San Nicola, che ricorda le iniziative promosse nel nome del santo di Mira per la pace e per l'unità dei cristiani - facebook.com facebook