Bologna ricorda Ezio Bosso | in San Petronio un concerto per la pace Il ricavato per Emergency

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026 alle 18.30, nella Basilica di San Petronio a Bologna, si terrà un concerto dedicato alla memoria di Ezio Bosso. L'evento, volto a celebrare la pace, prevede un ricavato destinato a Emergency. La manifestazione coinvolgerà musicisti e pubblico, creando un momento di condivisione nella storica chiesa cittadina. L'iniziativa rappresenta un tributo all'artista e un'occasione per sostenere una causa umanitaria.

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Nella cornice della Basilica di San Petronio, sabato 16 maggio 2026 alle ore 18.30, Bologna renderà omaggio a Ezio Bosso con un concerto speciale dedicato alla pace. Protagonista della serata sarà la Buxus Consort Strings, orchestra d’archi nata nel 2021 per custodire e diffondere l’eredità musicale e umana del Maestro, nel sesto anniversario della sua scomparsa. L’iniziativa nasce dal desiderio del cardinale Matteo Maria Zuppi e di Annamaria Gallizio, storica assistente di Bosso, di riportare al centro il messaggio di ascolto, condivisione e vicinanza che il compositore ha sempre trasmesso attraverso la musica. "Nel tempo che stiamo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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