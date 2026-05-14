La Corte dei conti dell’Emilia-Romagna ha esaminato i bilanci relativi alle spese sostenute nel 2024 dalla Prefettura di Bologna per l’accoglienza di migranti e richiedenti asilo. Nel corso dell’analisi sono stati contestati alcuni aspetti riguardanti i contratti con le cooperative coinvolte e le proroghe delle convenzioni, che non sono state sottoposte a controlli adeguati. La relazione della Corte ha portato all’invio degli atti alla Procura, contestando presunti irregolarità nelle procedure di gestione delle risorse pubbliche.

La Corte dei conti dell’Emilia-Romagna ha controllato i conti della Prefettura di Bologna, riguardo ai soldi spesi nel 2024 per l’accoglienza degli stranieri e dei richiedenti asilo. La Prefettura aveva affidato i servizi di accoglienza a varie cooperative sociali e associazioni ONLUS, tramite contratti onerosi, spesso prorogati per anni. Secondo la legge, quando un contratto pubblico supera una certa soglia, deve essere inviato alla Corte dei conti per un controllo preventivo di legittimità, cioè un controllo eseguito prima per verificare che sia tutto regolare. Accade quando le somme sono importanti. La Ragioneria Territoriale dello Stato (che dipende dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha scoperto che questi contratti non erano stati inviati alla Corte dei conti, anche se superavano i limiti previsti dalla legge. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bologna, milioni alle coop accoglienza migranti, contratti non controllati: la Corte dei conti contesta la Prefettura e manda gli atti in Procura

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