Dopo 54 anni, la giustizia civile ha condannato l’attore e comico a risarcire una donna con 59 milioni di euro. La sentenza si riferisce a un’aggressione sessuale avvenuta nel 1972, quando l’imputato era già noto nel mondo dello spettacolo. La causa legale è stata portata avanti dopo un lungo iter giudiziario.

Ci sono voluti 54 anni perché la giustizia civile riconoscesse Bill Cosby colpevole dell’aggressione sessuale a Donna Motsinger avvenuta nel 1972. Una giuria civile di Santa Monica, in California, ha stabilito che l’ex attore, oggi 88enne, drogò e violentò la donna oltre mezzo secolo fa, condannandolo a un risarcimento record di 59,25 milioni di dollari. L’ex volto della celebre sitcom “I Robinson” è diventato nel tempo uno dei simboli delle battaglie del movimento #MeToo contro la violenza sessuale. Dopo un processo durato quasi due settimane, i giurati hanno assegnato alla vittima 17,5 milioni di dollari per danni passati, 1,75 milioni per danni futuri e 40 milioni a titolo di danni punitivi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bill Cosby, sentenza storica 54 anni dopo: deve risarcire una vittima con 59 milioni

Articoli correlati

Bill Cosby dovrà risarcire una delle donne che lo ha accusato di violenze sessuali con 19 milioni di dollariBill Cosby dovrà pagare 19,25 milioni di dollari a una delle donne che lo hanno accusato di violenza sessuale in questi anni.

Bill Cosby dovrà pagare oltre 19 milioni di dollari a una donna che lo accusa di abusiLa giuria civile della California ha deciso che l’attore e comico americano Bill Cosby dovrà pagare un risarcimento di 19,25 milioni di dollari a una...

Contenuti utili per approfondire Bill Cosby

Temi più discussi: Bill Cosby condannato a pagare 19 milioni a una vittima di abusi; Bill Cosby condannato a maxi risarcimento per violenza sessuale; Bill Cosby condannato a pagare 19 milioni per stupro del 1972: 54 anni per avere giustizia.

Bill Cosby condannato a un risarcimento da 19 milioni di dollari per abusi sessualiIl protagonista de I Robinson ritenuto l'attore colpevole di aver drogato e violentato una donna nel 1972: risarcimento record per la vittima. libero.it

Bill Cosby: come crolla un’icona della TV americanaUna giuria civile californiana ha stabilito che Bill Cosby drogò e aggredì sessualmente una donna nel 1972, condannandolo a un risarcimento da 19,25 milioni di dollari. È l'ultimo capitolo di una dell ... msn.com

Il tribunale civile di Santa Monica ha condannato l'attore Bill Cosby, 88 anni, al pagamento di 19,25 milioni di dollari in favore di Donna Motsinger. La sentenza riconosce la responsabilità dell'ex volto della sitcom I Robinson per una violenza sessuale avvenut - facebook.com facebook

Bill Cosby, risarcimento da 19 milioni a una donna che violentò 54 anni fa x.com