Il bubbone calci d’angolo-rissa è scoppiato in Premier in Italia non ce ne siamo ancora accorti

In Italia non ce ne siamo ancora accorti, ma i calci d’angolo-wrestling sono il nuovo fronte della polemica arbitrale. In Premier, dove ovviamente sono un’avanguardia, il bubbone è già scoppiato. Ne abbiamo scritto qui. Il Telegraph ieri ha pubblicato il contributo dell’ex arbitro di premier Graham, secondo il quale bisognerebbe regolamentarli imitando l’hockey. Oggi ci torna, con mano ancora più grave, Martin Samuel sul Times. La situazione vissuta per esempio da Senne Lammens del Manchester United contro l’Everton, scrive Samuel, “ è stata una vergogna assoluta. Non era calcio. Non era nemmeno rugby. Nel rugby non si può placcare un giocatore che non ha palla. Eppure, ogni volta che l’Everton otteneva un calcio d’angolo – e tutte le squadre che lo fanno, anche le capolista, si impegnano molto per ottenere calci d’angolo – l’area di rigore era un susseguirsi di prese, trattenute, spinte, tiri, prese, arretramenti, il tutto nell’area che Lammens avrebbe dovuto occupare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Non ce n'eravamo mai accorti, ma Raf è stato il primo a rappare in ItaliaRaf ha fatto il suo debutto nel rap in Italia, un fatto che molti ignoravano.

Google ha cambiato ancora il suo logo, ma in pochi se ne sono accortiGoogle ha aggiornato il suo logo, rendendo la storica