Oliver Zipse, nel suo ultimo giorno da amministratore delegato del gruppo automobilistico, ha espresso preoccupazioni riguardo alle politiche dell’Unione Europea. Ha affermato che l’imposizione di dazi e regolamenti stringenti potrebbe mettere in crisi l’industria automobilistica europea. Le sue dichiarazioni sono arrivate durante un intervento pubblico, in cui ha sottolineato come queste misure possano compromettere la competitività delle aziende del settore nel mercato globale.

È come un fiume in piena Oliver Zipse, nel suo ultimo giorno da amministratore delegato di Gruppo BMW, colosso finanziariamente in relativa salute (utile ante imposte da circa 2,3 miliardi di euro, in calo del 25% rispetto al primo trimestre 2025, diminuzione dei ricavi dell’8,1%, a quota 31 miliardi di euro e un sostanzioso Free Cash Flow salito a 777 milioni di euro), nonostante il momento negativo dell’automotive mondiale, alle prese con le incertezze internazionali, con una transizione naufragata sulle sponde rocciose dell’ideologismo ambientale e con le politiche europee pensate per arginare l’avanzata cinese. Sicché, dal palco dell’assemblea degli azionisti, Zipse colpisce l’ UE come un peso massimo che si gioca il titolo mondiale: “I dazi sulle elettriche cinesi sono un boomerang.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bmw, Zipse scuote il vecchio continente: “Dazi e diktat UE rischiano di travolgere l’auto europea”

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