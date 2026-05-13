Il CEO di una nota casa automobilistica ha annunciato le proprie dimissioni e passerà il testimone a un nuovo dirigente. La scelta del successore è stata ufficializzata e si tratta di un professionista con esperienza nel settore. La società ha comunicato che il cambio di leadership mira a rafforzare le strategie di sviluppo e innovazione dell’azienda. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi di questa decisione o sui dettagli del passaggio di consegne.

A Monaco di Baviera, nel quartier generale di Bmw, l'elica (storico simbolo del marchio) gira, e con lei anche le posizioni apicali del gruppo tedesco che controlla anche Mini e Rolls Royce. Il 13 maggio 2026, infatti, Oliver Zipse si è congedato ufficialmente dal suo ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della Bayerische Motoren Werke. A raccogliere la sua eredità Milan Nedeljkovic, manager con cittadinanza serba e tedesca già membro del consiglio di amministrazione di Bmw Ag dal 2019 e responsabile della produzione. Il posto vacante lasciato da quest'ultimo sarà ricoperto dal bavarese Raymond Wittmann.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bmw, il ceo Zipse lascia il gruppo. Nominato l'erede

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