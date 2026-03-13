Bmw annuncia il cambio di leadership con la nomina del nuovo numero uno, sostituendo Oliver Zipse, che dal 2019 ricopriva il ruolo di CEO. Zipse, nato nel 1964, lavora nel gruppo bavarese da 35 anni e ha guidato l’azienda fino alla comunicazione del bilancio annuale dello scorso 12 marzo, che segna la fine del suo mandato.

Per Oliver Zipse, classe 1964, ceo di Bmw dal 2019 e da 35 anni nel gruppo bavarese, quello esposto e commentato lo scorso 12 marzo, è stato l’ultimo bilancio annuale della sua gestione. Dal 14 maggio prossimo, infatti, gli succederà il serbo Milan Nedeljkovi?, 56 anni, attuale responsabile della produzione, con scadenza del mandato nel 2031. Nedeljkovi?, in Bmw dal 1993, ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali a Oxford, Lipsia e Monaco di Baviera prima di entrare a far parte del consiglio di amministrazione nel 2019. Zipse chiude positivamente il suo ciclo al vertice di Bmw: alla fine di febbraio, in proposito, si è fregiato del titolo di “World Car Person of the Year 2026”, mentre all’inizio di dicembre dello scorso anno aveva consegnato personalmente a Leone XIV, in Vaticano, una fiammante iX60. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bmw, l'eredità di Zipse al nuovo numero uno Nedeljkovi?

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