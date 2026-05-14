Blocco treni Trieste-Venezia | 20 cantieri fermano la linea a maggio

A maggio, la linea ferroviaria tra Trieste e Venezia sarà interessata da circa venti cantieri che provocheranno interruzioni e modifiche temporanee ai servizi. Durante questo periodo, i percorsi dei treni Frecciarossa e Intercity subiranno variazioni, con alcune corse che potrebbero essere riorganizzate o cancellate. Inoltre, alcune stazioni avranno lavori che comporteranno modifiche alle pensiline e ai marciapiedi, influenzando gli accessi e gli spazi di attesa dei passeggeri.

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? Punti chiave Come cambieranno i percorsi dei Frecciarossa e degli Intercity?. Quali stazioni subiranno modifiche alle pensiline e ai marciapiedi?. Perché i bus sostitutivi potrebbero causare ulteriori ritardi?. Chi potrà viaggiare sui mezzi sostitutivi con animali o bici?.? In Breve Investimento di 10,5 milioni di euro per la tranche di lavori PNRR.. Fondi totali da 190 milioni di euro per la linea Trieste-Venezia.. Treni regionali cancellati tra Trieste e Venezia dal 19 al 24 maggio.. Frecciarossa con ritardi fino a 60 minuti via Gorizia-Udine-Treviso.. Dal 19 al 24 maggio 2026 la linea ferroviaria che collega Trieste a Venezia subirà una drastica riduzione dei servizi a causa di oltre venti cantieri infrastrutturali attivati simultaneamente da Rete Ferroviaria Italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco treni Trieste-Venezia: 20 cantieri fermano la linea a maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blocco treni in Molise: i cantieri fermano i Frecciarossa a maggio? Cosa sapere Sospensione Frecciarossa a maggio sulla tratta Termoli-Lesina per lavori di raddoppio binari. Linea Venezia-Trieste, treni cancellati e deviazioni dal 19 maggioRete Ferroviaria Italiana comunica che per consentire importanti lavori di ammodernamento infrastrutturale sulla linea Trieste Centrale-Portogruaro... Si parla di: FVG treni fermi in estate | i blocchi su tre linee strategiche. Trieste-Venezia, lavori e treni ridotti per sei giorniDal 19 al 24 maggio interventi sulla linea: cancellazioni per Regionali e Intercity, Frecce con possibili ritardi fino a un’ora. nordest24.it Treni, estate da incubo in Friuli: chiudono tre linee ferroviarieDal 19 maggio scattano le prime interruzioni sulla linea tra Cervignano e Portogruaro. In estate lavori anche sulla Casarsa-Portogruaro e sulla Udine-Tarvisio ... udinetoday.it