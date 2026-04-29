A maggio, i treni Frecciarossa sulla tratta tra Termoli e Lesina saranno sospesi a causa di lavori di raddoppio dei binari. La fermata interessa specificamente i servizi lungo questa linea, che sarà temporaneamente interrotta per consentire l'esecuzione degli interventi di ampliamento infrastrutturale. La sospensione riguarda i collegamenti più veloci tra le due località, influenzando i viaggi programmati durante quel periodo.

? Cosa sapere Sospensione Frecciarossa a maggio sulla tratta Termoli-Lesina per lavori di raddoppio binari.. Uil Trasporti segnala rischi di isolamento per pendolari e turismo nel Molise.. A maggio i collegamenti ferroviari sulla costa molisana subiranno una drastica riduzione a causa dei lavori di raddoppio della tratta Termoli-Lesina, con la sospensione dei Frecciarossa che colpisce direttamente l’alta velocità. Il piano di potenziamento infrastrutturale previsto per il prossimo mese comporterà un impatto significativo sulla mobilità regionale, trasformando radicalmente i flussi di trasporto lungo il litorale. La decisione di procedere con i cantieri per il raddoppio del binario tra Termoli e Lesina porterà alla rimozione temporanea dei treni ad alta velocità, creando un vuoto nei servizi che già oggi pesa sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco treni in Molise: i cantieri fermano i Frecciarossa a maggio

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