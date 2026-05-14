Sul blocco E45, le imprese della Valle del Savio stanno affrontando difficoltà a causa delle deviazioni sulla Strada del Puleto. I percorsi obbligatori hanno portato a un aumento dei tempi di percorrenza e dei costi di trasporto. Questa situazione ha generato preoccupazioni tra le aziende locali, che temono ripercussioni economiche legate alle modifiche alla viabilità. La situazione si traduce in un impatto diretto sulle attività commerciali e sulla loro sostenibilità.

? Punti chiave Come influiscono i nuovi percorsi obbligati sui costi delle imprese locali?. Quali sono i rischi economici per le aziende della Valle del Savio?. Perché il progetto della ex Tiberina è fondamentale per evitare l'isolamento?. Chi deve garantire la continuità dei flussi commerciali tra Romagna e Toscana?.? In Breve Maurizio Crociani e Cristina Ghera segnalano rischi per la continuità dei servizi.. Blocco di 4 o 5 chilometri di strada nella provincia di Arezzo.. Disagi ricorrenti dopo l'ultima nevicata avvenuta un mese fa.. Imprese chiedono tempi certi per l'avvio dei lavori sulla ex Tiberina.. Il blocco della Strada del Puleto lungo la E45 ha costretto i trasportatori a deviazioni forzate tra Bagno di Romagna e Sansepolcro, isolando temporaneamente alcuni tratti della viabilità appenninica in seguito a un recente incidente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco E45: imprese in crisi per le deviazioni sulla Strada del Puleto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Lavori antisismici per il viadotto San Giustino sulla E45: code e deviazioni per due mesi

Scontro tra camion e auto sulla E45: strada chiusa in entrambe le direzioni e traffico paralizzatoLa strada statale 3bis “Tiberina” (E45) è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente tra Valsavignone e Verghereto.