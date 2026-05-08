Lavori antisismici per il viadotto San Giustino sulla E45 | code e deviazioni per due mesi

A partire da lunedì 11 maggio, sulla strada E45 si svolgeranno lavori di miglioramento sismico sul viadotto San Giustino, con un investimento di 1,2 milioni di euro. La presenza dei cantieri causerà code e deviazioni che dureranno circa due mesi, interessando una delle principali arterie di collegamento della zona. La circolazione sarà temporaneamente alterata in entrambe le direzioni, con indicazioni e percorsi alternativi segnalati sul posto.

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