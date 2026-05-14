Blocco degli straordinari al Ruggi il Nursind | Provvedimento poco sostenibile per i reparti già in sofferenza

L'azienda ospedaliera “Ruggi” di Salerno ha deciso di sospendere tutti gli straordinari, una misura che sta suscitando reazioni tra i rappresentanti sindacali. Quest’ultimi hanno richiesto un incontro urgente per discutere il provvedimento, considerato potenzialmente problematico per i reparti già sotto pressione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, che ha motivato la scelta con esigenze di gestione delle risorse e di pianificazione del personale. La situazione ha portato a un confronto immediato tra le parti coinvolte.

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