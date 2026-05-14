Blocco degli straordinari al Ruggi il Nursind | Provvedimento poco sostenibile per i reparti già in sofferenza
L'azienda ospedaliera “Ruggi” di Salerno ha deciso di sospendere tutti gli straordinari, una misura che sta suscitando reazioni tra i rappresentanti sindacali. Quest’ultimi hanno richiesto un incontro urgente per discutere il provvedimento, considerato potenzialmente problematico per i reparti già sotto pressione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, che ha motivato la scelta con esigenze di gestione delle risorse e di pianificazione del personale. La situazione ha portato a un confronto immediato tra le parti coinvolte.
La decisione dell’azienda ospedaliera “Ruggi” di Salerno di imporre un blocco generalizzato degli straordinari sta accendendo il confronto con le rappresentanze sindacali, che chiedono un immediato tavolo di discussione e una revisione del provvedimento, ritenuto potenzialmente critico per la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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