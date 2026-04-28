Acque agitate nell' Unione Rubicone e Mare la Cgil | Blocco degli straordinari per un mese

Acque agitate nell’Unione Rubicone e Mare, dove i lavoratori sono in mobilitazione da diversi giorni. La Fp Cgil di Forlì Cesena ha annunciato che, a partire dal 4 maggio, sarà sospeso lo straordinario per tutto il personale per un periodo di un mese. La decisione arriva dopo che era stato dichiarato uno stato di agitazione il 10 marzo scorso. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le modalità di gestione del personale.

La mobilitazione dei lavoratori dell’Unione Rubicone e Mare continua. Dopo il preannuncio dell’apertura dello stato di agitazione dei lavoratori, dichiarato il 10 marzo scorso, la Fp Cgil di Forlì Cesena ha proclamato il blocco dello straordinario di tutto il personale per un mese, dal 4 maggio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate La Cgil apre lo stato di agitazione dei lavoratori dell'Unione Rubicone e Mare: "Problemi endemici""Da parte dell’Unione c’è stata una strategia dilatoria, fanno sapere dal sindacato, tanto che alla richiesta di incontro del 17 settembre 2025, si è... L’Unione Rubicone Mare cerca giovani volontariL’Unione Rubicone e Mare dà il via al progetto "Attivagiovani 2026", iniziativa chiave per promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita...