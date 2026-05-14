Blocco Busitalia | sciopero di 24 ore tra Perugia e Terni

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi i servizi di trasporto pubblico tra Perugia e Terni sono stati sospesi per 24 ore a causa di uno sciopero indetto dai lavoratori. Le corse sono state interrotte dalle prime ore del mattino fino alla sera, con alcune fasce orarie in cui i mezzi sono rimasti operativi. La partecipazione allo sciopero appare limitata, influendo sulla portata dell’interruzione dei servizi lungo la tratta.

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? Domande chiave Quali sono le fasce orarie esatte in cui i bus circoleranno?. Come influirà la bassa adesione prevista sulla reale interruzione dei servizi?. Chi potrà comunque acquistare i biglietti nonostante il blocco dei mezzi?. Quali collegamenti extraurbani e turistici subiranno i disagi maggiori domani?.? In Breve Adesione prevista tra 0% e 9% secondo i parametri di vulnerabilità dell'azione.. Fasce di garanzia Perugia 6:00-9:00 e 12:00-15:00; Terni 6:30-9:30 e 12:30-15:30.. Blocco interessa autobus, navigazione Lago Trasimeno, Minimetrò Perugia e sistemi Spoleto.. Servizi biglietteria e URP restano operativi nelle stazioni di Perugia, Terni e Spoleto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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