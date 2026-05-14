Blitz in un noto negozio di alimentari non in regola | nei guai il titolare

Ieri pomeriggio, la polizia ha svolto un controllo straordinario nelle zone di Scampia, Miano e Piscinola. Durante l’operazione, è stato effettuato un blitz in un noto negozio di alimentari che risultava non in regola con le normative vigenti. Il titolare dell’attività è stato coinvolto nelle verifiche, mentre sono state sequestrate alcune merci. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento, che si è concluso con l’identificazione di alcuni soggetti presenti nei pressi del negozio.

Ieri pomeriggio la polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone di Scampia, Miano e Piscinola. Gli agenti, in particolare, hanno identificato 63 persone e controllato 14 veicoli.Nel corso dell’attività, gli operatori hanno anche denunciato un soggetto per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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