Blitz nel cuore di Bari datteri e ricci illegali in cucina | nei guai titolare e clienti Ecco cosa rischiano

Operazione della Guardia Costiera: sequestrati oltre 80 kg di prodotti vietati. Rischio arresto e chiusura del locale Cinque chili di datteri di mare nascosti nelle cucine e decine di chili di ricci "fantasma". È il bilancio di un’operazione condotta dagli uomini della Guardia Costiera di Bari nella serata dello scorso 20 marzo, nell’ambito dei controlli sulla filiera ittica a tutela dei consumatori e dell’ecosistema marino. L'ispezione è scattata in un ristorante nel cuore del centro cittadino. Durante la perquisizione dei locali, i militari hanno rinvenuto 5 chili di datteri di mare, specie la cui pesca e commercializzazione sono severamente vietate per l'altissimo impatto ambientale che la loro estrazione causa alla costa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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