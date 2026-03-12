Maxi sequestro di prodotti ittici in un noto ristorante | nei guai il titolare
La Guardia Costiera ha eseguito un maxi sequestro di prodotti ittici in un ristorante di Torre del Greco, concentrandosi su un’attività situata nel parco del Vesuvio. Durante i controlli sono stati riscontrati illeciti di natura ambientale e irregolarità lungo tutta la filiera della pesca. Il titolare dell’esercizio è stato coinvolto nei procedimenti legali legati alle violazioni riscontrate.
A Torre del Greco, la Guardia Costiera ha accertato illeciti di natura ambientale e sulla filiera della pesca presso un'attività ricettiva nel cuore del parco del Vesuvio. Infatti, dalle verifiche è emersa la mancanza di tracciabilità del pescato destinato al consumo. Per questo motivo, al titolare del ristorante è stato elevato un verbale amministrativo di 1.500 euro e il sequestro di vari alimenti per un totale di circa 30 chilogrammi. Successivamente, i controlli si sono spostati all'esterno della struttura, dove è stata sequestrata un'area nella vegetazione mediterranea di circa 900 metri quadrati, interessata dal deposito... 🔗 Leggi su Napolitoday.it
