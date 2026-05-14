Blind dating | Incontri al buio

Blind Dating è un’esperienza in cui i partecipanti si incontrano bendati, eliminando ogni elemento visivo. Gli incontri al buio sono pensati per favorire una conoscenza più spontanea e autentica, senza l’uso di app o altri strumenti digitali. L’obiettivo è creare un ambiente in cui le persone possano concentrarsi sui dialoghi e sui dettagli che emergono durante le conversazioni, senza influenze esterne o giudizi visivi.

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