Blind dating | Incontri al buio
Blind Dating è un’esperienza in cui i partecipanti si incontrano bendati, eliminando ogni elemento visivo. Gli incontri al buio sono pensati per favorire una conoscenza più spontanea e autentica, senza l’uso di app o altri strumenti digitali. L’obiettivo è creare un ambiente in cui le persone possano concentrarsi sui dialoghi e sui dettagli che emergono durante le conversazioni, senza influenze esterne o giudizi visivi.
Partecipa a Blind Dating: un’esperienza guidata in cui gli incontri avvengono bendati, pensati per chi vuole conoscersi davvero — senza swipe, senza performance. Prima dell’evento compilerai un quiz per farci capire meglio tuoi gusti e la tua vibe: gli abbinamenti non saranno casuali, ma creati.🔗 Leggi su Veronasera.it
Blind Dating Girls Based on Their Phones
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