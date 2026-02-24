Blind dating | Incontri al buio | Over 40
Un evento di incontri al buio ha attirato molti partecipanti over 40, perché cercano un modo autentico per conoscersi. La causa è la voglia di superare le app di dating e le conversazioni virtuali, puntando su incontri senza filtri e senza pretese. Durante l’esperienza, i partecipanti si confrontano bendati, ascoltando solo le voci e i segnali veri. L’evento si rivolge a chi desidera scoprire chi c’è davvero dall’altra parte.
Un'esperienza guidata in cui gli incontri avvengono bendati, pensata per chi vuole conoscersi davvero — senza swipe, senza filtri, senza performance. Perché dopo i 40 si sa meglio cosa si vuole (e soprattutto cosa non si vuole).
Il 4 gennaio sarà il Dating Sunday, il momento di maggior traffico sulle app di dating. I consigli dell'esperta per sfruttare al meglio il momentoIl 4 gennaio si celebra il Dating Sunday, il giorno con il maggior traffico sulle app di incontri.
