Blind dating | Incontri al buio | Over 40

Un evento di incontri al buio ha attirato molti partecipanti over 40, perché cercano un modo autentico per conoscersi. La causa è la voglia di superare le app di dating e le conversazioni virtuali, puntando su incontri senza filtri e senza pretese. Durante l’esperienza, i partecipanti si confrontano bendati, ascoltando solo le voci e i segnali veri. L’evento si rivolge a chi desidera scoprire chi c’è davvero dall’altra parte.