Durante un concerto i cantanti si vedono recapitare di tutto sul palco. Qualcuno riceve reggiseni e indumenti intimi, altri vengono raggiunti da peluche e mazzi di fiori. Ma la sorpresa che ha ricevuto Blanco sul palco del Forum di Assago, è stata decisamente unica e inaspettata. Uno spettatore durante la recente serata milanese del cantante, si è fatto largo tra la folla per consegnargli la sua tesi di laurea. "Grazie fratello" è stata la reazione di Blanco, all'anagrafe Riccardo Fabbriconi. "Ho la terza media io, mi stai facendo un regalo, ora dico che è la mia, strappo la prima pagina" ha scherzato sul palco sfogliando la tesi rilegata come si vede nei video che circolano sul web, per poi chiedere un applauso per il neo laureato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Blanco, la sorpresa di un fan al concerto lo lascia senza parole: "Grazie fratello"

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