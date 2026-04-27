È quella bambina? Meryl Streep in lacrime in TV | la sorpresa che la lascia senza parole VIDEO

Durante un’intervista televisiva in Francia, l'attrice Meryl Streep è apparsa visibilmente emozionata e in lacrime. Un momento imprevisto ha causato questa reazione, e un'utente ha chiesto se si trattasse di una bambina. La scena è stata ripresa e condivisa sui social media, attirando l’attenzione di spettatori e fan. Non ci sono ulteriori dettagli sulla natura dell’episodio o sul motivo della commozione.

Un momento inaspettato ha colto di sorpresa Meryl Streep durante un’intervista televisiva in Francia. L’attrice premio Oscar si è commossa visibilmente dopo aver ricevuto un messaggio video da una persona del suo passato cinematografico, Jennifer Lawn Lejeune, che nel film La scelta di Sophie interpretava sua figlia. French journalist surprises Meryl Streep with a message from the actress who played her daughter in Sophie’s Choice by uEvaSofie22 in movies L’episodio è avvenuto venerdì 24 aprile 2026 durante la trasmissione francese Journal de 20 heures, condotta da Laurent Delahousse. Streep si trovava in studio insieme a Stanley Tucci per promuovere l’attesissimo sequel Il diavolo veste Prada 2, quando la conversazione ha preso una piega inattesa.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “È quella bambina?” Meryl Streep in lacrime in TV: la sorpresa che la lascia senza parole (VIDEO) Notizie correlate Mamma Mia 3: Meryl Streep dice sì senza esitazioni, ma il suo ritorno è un rebus che scatena la curiosità dei socialTutto parte dall’ospitata di Meryl Streep al “Late Show with Stephen Colbert”, dove le è stato chiesto se vorrebbe tornare in un nuovo film della... Meryl Streep sarà la protagonista di Le correzioni, la serie tv che Netflix vuole trarre dal capolavoro di Jonathan FranzenÈ vero, passare da un personaggio all’altro, da un genere all’altro, è parte integrante del lavoro d’attore. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Maria Pia Di Meo, quella voce delle dive; Meryl Streep, sull'infanzia: Mio padre prendeva il giornale, si sedeva e gli servivano la cena. Meryl Streep spiazza Hollywood: ecco l'unico motivo per cui non leggeremo mai la sua autobiografiaPur essendo una delle star più amate in quel di Hollywood, Meryl Streep ha confessato di non essere interessata ad un'autobiografia: perché? comingsoon.it Il Diavolo Veste Prada 2, ecco perché il sequel ha senso dopo 20 anni secondo Meryl StreepMeryl Streep spiega che il sequel de Il Diavolo Veste Prada nasce da un'idea attuale sul cambiamento nel mondo dell'editoria e della moda. cinema.everyeye.it IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 di David Frankel, con Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci Mercoledì 29/4, ore 18.30 (ita) -21.00 (vos ita) - Prezzo Ridotto € 6.00 Giovedì 30/4, ore 18.30 - 21.00 : ticket.cinebot.it/astra3 - facebook.com facebook Meryl Streep, Stanley Tucci, Maria Grazia Chiuri e Lena Dunham hanno detto… Scopri le frasi più interessanti e significative, condivise da personaggi del mondo della moda, dello spettacolo e non solo: uno sguardo autentico e diretto sulle parole che animan x.com