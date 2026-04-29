A Savona, le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione antidroga che ha portato al sequestro di circa 11.000 euro in contanti e alla denuncia di due cittadini albanesi. Durante l’intervento, sono state trovate e sequestrate droga, tra cui cocaina e hashish, nel centro della città. Le autorità hanno eseguito controlli mirati e hanno individuato le sostanze e il denaro ritenuti collegati all’attività di spaccio.

? Cosa sapere Finanza a Savona denuncia due albanesi per spaccio di cocaina e hashish in centro.. Sequestrati 11.280 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.. I finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno denunciato due cittadini di nazionalità albanese dopo aver scoperto, all’interno della loro abitazione nel centro della città, un deposito di stupefacenti e oltre 11.280 euro in contanti. L’operazione è stata il risultato di un monitoraggio meticoloso condotto dalle forze dell’ordine, che avevano iniziato a notare movimenti insoliti e sospetti proprio nelle zone centrali del capoluogo ligure. Dopo una fase di osservazione e pedinamento mirata, i militari hanno raccolto gli elementi necessari per intervenire direttamente sulla fonte dello spaccio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, blitz della Finanza: droga e 11mila euro sequestrati

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