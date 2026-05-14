Birre artigianali e sapori locali | a Civitella di Romagna la 16esima edizione di Artigianale!

A Civitella di Romagna torna “Artigianale!”, la grande festa della birra artigianale che da sedici edizioni anima il cuore della Val Bidente con sapori, musica e divertimento. L’appuntamento è nel suggestivo centro storico del paese, tra piazza Matteotti e la Torre Civica, venerdì 5 giugno dalle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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