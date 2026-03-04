John Summit entra nella lineup del Nameless 2026 | oltre 60 artisti al Bione

Il Nameless Festival 2026 annuncia la presenza di John Summit come terzo headliner dell'edizione in programma dal 30 maggio al 1 giugno al Bione di Lecco. La lineup comprende ora oltre 60 artisti, confermando l'attenzione verso una vasta scelta musicale. La manifestazione si svolgerà nel weekend, con il Bione che ospiterà le esibizioni di numerosi performer.

