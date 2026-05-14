Biodigestore di Civitavecchia cittadini per il no in Consiglio metropolitano ma l'aula è semideserta

A Roma si è svolta la discussione sul biodigestore di Civitavecchia, con alcuni cittadini del comitato contrario che si sono recati in città per partecipare. Questi residenti provenienti da Civitavecchia hanno spiegato di aver raggiunto la capitale con un pullman da ottanta chilometri, pagando circa mille euro. Tuttavia, al momento della riunione in aula, quest’ultima si presentava con pochi presenti, lasciando poche persone a seguire il dibattito.

I cittadini del comitato per il no erano arrivati da Civitavecchia a Roma per assistere alla discussione sul tema: "80 chilometri, 1000 euro di pullman e l'aula era semideserta", hanno spiegato a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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