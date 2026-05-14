Binaghi non le manda a dire | Derby? Il tennis non si sposta perché un deficiente ha fatto il calendario di Serie A con i piedi!

Da calcionews24.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Federtennis ha commentato le recenti polemiche sulla programmazione del derby di Roma durante gli Internazionali d’Italia, commentando con tono diretto e critico. Binaghi ha affermato che il tennis non dovrebbe spostarsi per motivi legati alla Serie A, attribuendo la decisione a un errore nel calendario calcistico. La discussione si è accesa dopo le dichiarazioni di un responsabile dei calendari di calcio, che ha suscitato reazioni nel mondo dello sport.

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