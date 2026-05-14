Il presidente della Federtennis ha commentato le recenti polemiche sulla programmazione del derby di Roma durante gli Internazionali d’Italia, commentando con tono diretto e critico. Binaghi ha affermato che il tennis non dovrebbe spostarsi per motivi legati alla Serie A, attribuendo la decisione a un errore nel calendario calcistico. La discussione si è accesa dopo le dichiarazioni di un responsabile dei calendari di calcio, che ha suscitato reazioni nel mondo dello sport.

Accomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Il futuro di Maignan torna in discussione dopo appena un anno! Il portiere detta le condizioni per la permanenza al Milan Napoli, occhio al cavallo di ritorno Rafa Marin: ha convinto il club col suo prestito al Villarreal! Accomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Serafini a MilanNews24: «Cardinale non sa nulla di calcio e del Milan. Allegri?... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Binaghi non le manda a dire: «Derby? Il tennis non si sposta perché un deficiente ha fatto il calendario di Serie A con i piedi!»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Non possiamo spostare la finale perché c’è un deficiente che ha fatto un calendario di calcio con i piedi”: Binaghi duro sul caos derby“Abbiamo un torneo è che parte di un circuito internazionale, c’è qui il supervisor dell’Atp che non credo possa spostare l’orario perché c’è un...

Angelo Binaghi sul caos del derby Roma-Lazio: “Un deficiente ha fatto il calendario con i piedi”Il presidente della Federtennis va dritto al cuore della polemica nel momento in cui la Lega Serie A si trova in palese difficoltà per un grave...

Si parla di: Busto Garolfo, fuga da Fratelli d’Italia verso Vannacci: D’Elia e Binaghi mettono in crisi la vecchia politica.

Sinner e le critiche (anche di Federica Pellegrini) per il caso doping, Binaghi: «Ora ha capito che il mondo è popolato da cretini invidiosi»Angelo Binaghi non le manda a dire, anche quando di mezzo c'è Jannik Sinner. Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel è intervenuto con parole forti in difesa del tennista altoatesino, ... ilmessaggero.it

Binaghi svela: Sinner si è accorto che il mondo è popolato da cretini e invidiosi. Anche in ItaliaAngelo Binaghi non è abituato ad usare troppi giri di parole, soprattutto quando si parla di Jannik Sinner. Ancora una volta il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel ha preso le difese ... fanpage.it