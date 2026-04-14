A Roma, dal 28 aprile al 17 maggio 2026, si svolgeranno gli Internazionali BNL d’Italia, un torneo di livello Masters 1000 che si terrà al Foro Italico. La manifestazione rappresenta un appuntamento di grande rilievo nel calendario tennistico internazionale e coinvolge i principali giocatori del circuito. La candidatura per questa edizione è stata ufficialmente annunciata, segnando un passo importante per il tennis italiano.

Il tennis italiano si prepara a un momento di svolta decisiva con la presentazione ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2026, il prestigioso Masters 1000 che animerà il Foro Italico dal 28 aprile al 17 maggio. Durante la conferenza stampa tenutasi questo martedì 14 aprile, Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Pickleball, ha delineato una strategia ambiziosa che punta a consolidare il primato sportivo nazionale attraverso il successo dei propri campioni e l’espansione dell’offerta agonistica nel Paese. Un’era di successi guidata dalla nuova generazione. La visione espressa da Binaghi durante l’incontro ai piedi del Parco del Foro Italico è profondamente legata alla memoria storica del movimento nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma 2026: il piano di Binaghi per dominare il tennis mondiale

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