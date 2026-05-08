Investito e ucciso da un'auto a 19 anni di ritorno a casa in bici | Nicola Belbruti lascia i genitori e il fratello
Nicola Belbruti, un ragazzo di 19 anni, è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre tornava a casa in bicicletta. L'incidente si è verificato a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, e l'auto coinvolta era condotta da un giovane di 25 anni. Nicola lascia i genitori e un fratello. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.
Era Nicola Belbruti il ragazzo di 19 anni morto investito da un'auto guidata da un ragazzo di 25 anni a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo. Il giovane lascia i genitori e il fratello, stretti nel dolore.🔗 Leggi su Fanpage.it
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