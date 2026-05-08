Investito e ucciso da un'auto a 19 anni di ritorno a casa in bici | Nicola Belbruti lascia i genitori e il fratello

Nicola Belbruti, un ragazzo di 19 anni, è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre tornava a casa in bicicletta. L'incidente si è verificato a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, e l'auto coinvolta era condotta da un giovane di 25 anni. Nicola lascia i genitori e un fratello. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

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Era Nicola Belbruti il ragazzo di 19 anni morto investito da un'auto guidata da un ragazzo di 25 anni a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo. Il giovane lascia i genitori e il fratello, stretti nel dolore.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Schianto tra auto e bici a Castelli Calepio, Nicola Belbruti muore a soli 19 anniTragedia nella serata di giovedì 7 maggio a Castelli Calepio, dove un ciclista di 19 anni, Nicola Belbruti, ha perso la vita in seguito a un grave... Leggi anche: Terribile frontale auto-bici: Nicola Belbruti è morto sul colpo a soli 19 anni Altri aggiornamenti Investito e ucciso da un’auto a 19 anni di ritorno a casa in bici: Nicola Belbruti lascia i genitori e il fratelloEra Nicola Belbruti il ragazzo di 19 anni morto investito da un'auto guidata da un ragazzo di 25 anni a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo ... fanpage.it Chi era Nicola Belbruti, 19 anni, investito e ucciso in bicicletta a Castelli Calepio. L'amico: «Ci eravamo appena salutati, ho capito che era successo qualcosa di grave dal Gps»Il ragazzo è stato travolto dalla Bmw di un 25enne a Castelli Calepio. Dopo il diploma, aveva iniziato a lavorare come cameriere. Il dolore dei genitori e del fratello sul luogo dell'incidente ... bergamo.corriere.it