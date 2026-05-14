Bimba di 22 mesi precipita dalle scale Trasportata in eliambulanza al Salesi

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di ieri a Castelplanio, una bambina di 22 mesi è caduta dalle scale all’interno della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che l’hanno trasportata in eliambulanza all’ospedale pediatrico. La bambina è stata valutata dai medici, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle sue condizioni. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

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Attimi di grande apprensione nel primo pomeriggio di ieri a Castelplanio, dove una bambina di soli 22 mesi è stata protagonista di una brutta caduta all’interno delle mura domestiche. Intorno alle 15.30, la piccola è precipitata dalle scale di casa, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Ricevuta la chiamata al 112, la centrale operativa ha attivato d’urgenza l’ambulanza e l’ eliambulanza Icaro, atterrata al campo sportivo per velocizzare le operazioni di soccorso. Il personale medico e infermieristico ha provveduto a stabilizzare la bimba, rimasta cosciente, sul posto, predisponendo poi il trasferimento d’urgenza all’ ospedale regionale di Torrette.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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