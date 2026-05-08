Crisi respiratoria nello studio del pediatra | bimba di 16 mesi trasportata in eliambulanza al Ruggi

Questa mattina a Roccadaspide, una bambina di 16 mesi ha avuto una crisi respiratoria mentre si trovava nello studio del pediatra. La piccola è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Ruggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i medici che hanno assistito la bambina prima del trasferimento. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni al momento.

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