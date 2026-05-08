Crisi respiratoria nello studio del pediatra | bimba di 16 mesi trasportata in eliambulanza al Ruggi
Questa mattina a Roccadaspide, una bambina di 16 mesi ha avuto una crisi respiratoria mentre si trovava nello studio del pediatra. La piccola è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Ruggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i medici che hanno assistito la bambina prima del trasferimento. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni al momento.
Momenti di apprensione a Roccadaspide, dove una bambina di sedici mesi ha avuto una crisi respiratoria questa mattina nello studio del pediatra. Il medico ha immediatamente allertato il 118, che ha disposto l'invio di un'ambulanza e, in parallelo, l'intervento dell'eliambulanza. La piccola è.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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