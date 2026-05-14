Bilancio Ue sei paesi alzano un muro contro l’Ungheria | I diritti fondamentali non si trattano

Il bilancio dell’Unione Europea ha suscitato tensioni tra alcuni paesi membri, che hanno deciso di opporsi alla proposta di finanziare l’Ungheria. Sei nazioni hanno adottato una posizione ferma, affermando che i diritti fondamentali non sono oggetto di negoziazione. La questione riguarda i fondi europei e le condizioni legate al rispetto dei principi democratici e dei diritti civili. La discussione si inserisce in un clima di crescente attenzione verso le questioni di governance e rispetto delle libertà individuali all’interno dell’Unione.

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Roma, 14 maggio 2026 – Sarà una casualità che mentre Péter Magyar, il neo eletto primo ministro ungherese, si prepara a un confronto con la Commissione europea su come riuscire a recuperare i soldi che sono stati congelati durante il mandato di Viktor Orbán, sei Stati membri – Austria, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Estonia e Finlandia – pubblicano su X un documento il cui titolo dice già tutto: "Sullo Stato di diritto e sulla Carta dei diritti fondamentali nella proposta di Quadro Finanziario Pluriennale". "La Svezia chiede un'applicazione più forte, più coerente e credibile della condizionalità dello Stato di diritto e della Carta in tutto il Quadro finanziario pluriennale (MFF)" ha commentato la ministra per gli affari europei della Svezia, Jessica Rosencrantz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bilancio Ue, sei paesi alzano un muro contro l’Ungheria: "I diritti fondamentali non si trattano” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Corte Ue: illegittima la legge anti-Lgbtq+ ell’Ungheria. “Viola i diritti fondamentali”Lussemburgo, 21 aprile 2026 – Con una sentenza storica, la Corte di giustizia europea afferma che la legge ungherese che vieta i contenuti... Leggi anche: Elezioni Ungheria, cosa cambia per l'Ue con Magyar: dall'allargamento all'Ucraina al prestito per Kiev e il futuro bilancio Temi più discussi: Sei Paesi Ue, 'più rigore sullo stato di diritto nel bilancio 2028-34'; Tajani a Bratislava per la ministeriale Amici dei Balcani occidentali; Milliarden ohne Kontrolle oder schlichtweg Betrug in der EU? Fünf Länder im Fokus des Rechnungshofs – und keine Rückzahlungsverpflichtung! - Xpert.Digital; Biglietti dei treni: la Commissione sfida i poteri forti di Francia e Germania. Bilancio Ue, sei paesi alzano un muro contro l’Ungheria: I diritti fondamentali non si trattanoCon Magyar pronto a bussare a Bruxelles per riavere 17,5 miliardi bloccati ai tempi di Orbán, mezza Europa del Nord mette nero su bianco le condizioni ... msn.com Ue, 'l'integrazione graduale dei Paesi candidati non sostituisce l'adesione'Nel dibattito sul futuro dell'allargamento dell'Unione europea, la Commissione Ue ha chiarito che l'integrazione graduale dei Paesi candidati non è qualcosa di nuovo e comunque non sostituisce l'ad ... ansa.it