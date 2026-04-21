La Corte di giustizia europea ha dichiarato illegittima la legge approvata dall’Ungheria contro le persone Lgbtq+. La decisione si basa sul fatto che la normativa viola i diritti fondamentali tutelati dai trattati europei. La sentenza arriva in seguito a un ricorso presentato da un’organizzazione che ha contestato le restrizioni imposte dalla legge. L’Unione europea ha commentato ufficialmente la decisione, che riguarda specifici articoli della normativa ungherese.

Lussemburgo, 21 aprile 2026 – Con una sentenza storica, la Corte di giustizia europea afferma che la legge ungherese che vieta i contenuti riguardanti le persone LGBTQ+ nelle scuole e nelle trasmissioni televisive in prima serata, è discriminatoria e in contrasto con una società fondata sul pluralismo e sui diritti fondamentali, come la libertà di espressione. Nel 2021, il governo di Orban ha approvato la cosiddetta legge sulla protezione dei minori, che impone restrizioni a scuole e aziende mediatiche nella rappresentazione di persone LGBTQ+ e che era stata paragonata alla famigerata legge russa sulla ‘propaganda gay’. Interpellata durante...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Corte Ue: illegittima la legge anti-Lgbtq+ ell’Ungheria. “Viola i diritti fondamentali”

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