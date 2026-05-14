Il dibattito politico si accende dopo l’approvazione in consiglio comunale della variazione di bilancio, che riguarda i lavori per il nuovo palazzetto. Due consiglieri hanno criticato le proposte presentate, definendole tutte bocciate. La discussione si è concentrata sulle modalità di finanziamento e sulle scelte fatte dall’amministrazione, senza ulteriori dettagli sulle posizioni di altri componenti dell’assemblea.

Si accende il confronto politico dopo l’ultima variazione di bilancio approvata in consiglio comunale, legata all’avvio dei lavori per il nuovo palazzetto. I consiglieri di opposizione Enzo Alfarano (Pd) e Gabriele Olivati (Lucca Futura) criticano duramente la scelta dell’amministrazione, accusandola di procedere con urgenza su alcuni interventi senza però affrontare le criticità quotidiane dei quartieri cittadini. "L’ultima variazione di bilancio che riguarda l’avvio dei lavori del palazzetto - commentano - è testimonianza della fretta di cui è afflitta la giunta Pardini. Poteva però essere un’occasione di prestare attenzione ai vari problemi dei quartieri lucchesi, ma sono state bocciate tutte le proposte dell’opposizione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bilancio, è scontro . Alfarano e Olivati attaccano ”Bocciate tutte le proposte“

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Definitivo il trasferimento dell'agenzia ItaliaMeteo a Roma: "Bocciate tutte le alternative"Sembra diventare definitivo anche sulla carta il trasferimento di ItaliaMeteo da Bologna a Roma.

Negozi, parcheggi e alloggi agevolati. Ecco tutte le proposteCosa prevedono le undici manifestazioni di interesse? Per via Cimarosa - viale dello Sport - Ex Borsa Merci ci sono due lotti distinti nei quali è in...