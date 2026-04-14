Definitivo il trasferimento dell' agenzia ItaliaMeteo a Roma | Bocciate tutte le alternative

La Commissione Ambiente della Camera dei deputati ha respinto gli emendamenti dell’opposizione che miravano a bloccare il trasferimento di ItaliaMeteo da Bologna a Roma. La decisione definitiva sulla questione sembra ormai definitiva, dopo che tutte le alternative presentate sono state respinte. Martedì si è conclusa così la discussione sul trasferimento dell’agenzia nazionale di ricerca, che dovrebbe spostare la propria sede nella capitale.

Sembra diventare definitivo anche sulla carta il trasferimento di ItaliaMeteo da Bologna a Roma. Martedì la Commissione Ambiente alla Camera dei deputati ha bocciato gli emendamenti presentati dall'opposizione al governo per impedire lo spostamento della sede dell'agenzia nazionale di ricerca sul.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ItaliaMeteo Schlein: “Trasferimento a Roma licenziamento mascherato”"Non si trasferiscono di 350 chilometri dei lavoratori con una settimana di preavviso": è quanto ha dichiarato la segretaria nazionale del Partito... ItaliaMeteo, Schlein: “Trasferimento a Roma è licenziamento mascherato”"Non si trasferiscono di 350 chilometri dei lavoratori con una settimana di preavviso": è quanto ha dichiarato la segretaria nazionale del Partito...