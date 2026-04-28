Sono state presentate undici manifestazioni di interesse relative a negozi, parcheggi e alloggi agevolati. Le proposte riguardano diverse aree, tra cui via Cimarosa, viale dello Sport e l'area Ex. Le iniziative sono state avanzate da vari soggetti interessati e riguardano interventi di riqualificazione e sviluppo urbano. Le proposte saranno valutate nei prossimi mesi dalle autorità competenti.

Cosa prevedono le undici manifestazioni di interesse? Per via Cimarosa - viale dello Sport - Ex Borsa Merci ci sono due lotti distinti nei quali è in programma la demolizione degli edifici produttivi dismessi e la bonifica dell’area, con l’insediamento di due strutture commerciali di medio-piccola dimensione, "a fronte della cessione al Comune dell’immobile Ex Borsa Merci e della realizzazione delle opere necessarie a garantirne la piena fruibilità per attività coerenti con gli usi pubblici emersi dal percorso partecipativo ’Sei la mia città’ (centro civico a servizio del quartiere)". La proposta Ex Terim, in prossimità dell’ospedale di Baggiovara, prevede la rigenerazione urbana di un‘area dismessa e degradata trasformandola in un’area con funzioni residenziali, commerciali e direzionale-servizi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Negozi, parcheggi e alloggi agevolati. Ecco tutte le proposte

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