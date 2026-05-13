Treni verso un biglietto unico per viaggiare in tutta Europa

Da tgcom24.mediaset.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Europa, si lavora a un biglietto unico per i treni, che permetterà ai passeggeri di cercare, confrontare e comprare i biglietti su diverse reti ferroviarie con un'unica piattaforma. L'iniziativa mira a semplificare l'accesso ai trasporti ferroviari tra i paesi, eliminando le barriere di acquisto e facilitando i viaggi tra nazioni diverse. Attualmente, le compagnie ferroviarie nazionali gestiscono i biglietti in modo indipendente, senza un sistema integrato comune.

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Bruxelles vuole rivoluzionare il mercato ferroviario europeo con il nuovo "Pacchetto passeggeri" presentato dalla Commissione Ue: l'idea è quella di creare un sistema di biglietteria unico per i treni, con più trasparenza, più scelta, più protezione. "Oggi passiamo dal lato dell'offerta al lato della domanda. Oggi agiamo per i passeggeri", ha detto il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto, sottolineando che "i passeggeri ferroviari meritano la stessa esperienza" del trasporto aereo.,, Il pacchetto comprende tre proposte legislative su biglietteria ferroviaria, servizi multimodali e diritti dei passeggeri. L'obiettivo è...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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