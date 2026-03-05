Divina commedia Cammariere e ingresso gratuito per le donne al Museo | cosa fare nel weekend a Reggio Calabria

Per questo fine settimana a Reggio Calabria, sono in programma diverse iniziative: l’ingresso gratuito alle donne al Museo, un evento dedicato alla Divina Commedia e il concerto di Cammariere. La città si anima con queste proposte culturali e musicali, offrendo opportunità di svago e approfondimento. La guida settimanale raccoglie le principali attività da non perdere nel capoluogo calabrese.

Non sapete ancora come trascorrerete il fine settimana? Niente paura torna la nostra guida con gli eventi clou del weekend. Due gli appuntamenti da segnalare al Cilea dal kolossal la Divina Commedia a Cammariere. Il Circo Orfei sbarca in città per la gioia dei più piccoli e non solo. E ancora per la Giornata internazionale premio Mimosa e ingresso gratuito al Museo archeologico nazionale.