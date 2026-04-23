Street Food Fest processione San Giorgio e Corrireggio | cosa fare nel weekend del 25 aprile a Reggio Calabria

Nel fine settimana del 25 aprile, Reggio Calabria offre diverse attività per chi desidera trascorrere il tempo tra eventi culturali e gastronomici. Tra le principali iniziative ci sono il Street Food Fest, che propone specialità alimentari, spettacoli e intrattenimento, e la processione di San Giorgio, una tradizione religiosa che si svolge in città. Inoltre, si svolge la corsa Corrireggio, una manifestazione sportiva che coinvolge i partecipanti in diverse discipline.