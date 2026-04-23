Street Food Fest processione San Giorgio e Corrireggio | cosa fare nel weekend del 25 aprile a Reggio Calabria
Nel fine settimana del 25 aprile, Reggio Calabria offre diverse attività per chi desidera trascorrere il tempo tra eventi culturali e gastronomici. Tra le principali iniziative ci sono il Street Food Fest, che propone specialità alimentari, spettacoli e intrattenimento, e la processione di San Giorgio, una tradizione religiosa che si svolge in città. Inoltre, si svolge la corsa Corrireggio, una manifestazione sportiva che coinvolge i partecipanti in diverse discipline.
Cosa fare nel weekend? Torna la guida utile con gli eventi clou del fine settimana. Reggio Calabria capitale del gusto con il Reggio Calabria Street Food Fest tra specialità culinarie, show e tanto altro. Proseguono i festeggiamenti in onore di San Giorgio patrono di Reggio Calabra. Cresce.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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