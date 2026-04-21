A caccia dell’affare prima asta degli oggetti smarriti a Bergamo | 23mila euro per il sociale

A Bergamo si è svolta la prima asta degli oggetti smarriti, durante la quale sono stati venduti bene di diverso tipo per un totale di 23 mila euro. L’80% dei fondi sarà destinato a iniziative di solidarietà, mentre il restante servirà per coprire i costi di gestione. L’evento ha permesso di recuperare oggetti non reclamati e di destinare le risorse a progetti di utilità sociale.

L’INIZIATIVA. L’80% del ricavato andrà a progetti di solidarietà: «Così si recuperano le cose non reclamate e spazi». Successo per la prima asta cittadina di oggetti smarriti e mai reclamati, andata in scena al magazzino comunale di via delle Canovine. Oltre cento persone hanno partecipato all’evento, che ha visto la vendita di circa 70 lotti per un totale di 23.690 euro. L’iniziativa, destinata a essere replicata, punta a dare nuova vita ai beni e a sostenere progetti sociali. Grande interesse soprattutto per biciclette e articoli sportivi, aggiudicati a prezzi molto inferiori rispetto al valore di mercato. Tra gli affari più rilevanti, una bici da corsa acquistata a 170 euro e una sacca da golf completa venduta a 120 euro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A caccia dell’affare, prima asta degli oggetti smarriti a Bergamo: 23mila euro per il sociale Notizie correlate Leggi anche: Oggetti smarriti, per la prima volta asta il 21 e 23 aprile del Comune di Bergamo Leggi anche: Droni, bici e perfino un defibrillatore: oltre mille oggetti smarriti a Rimini. Presto andranno all'asta