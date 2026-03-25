Patto Avanti e Lega a muso duro l’uno contro l’altra

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto l'istanza presentata da una figura pubblica, dichiarandola infondata e confermando la legittimità delle decisioni adottate. La sentenza si inserisce in un contesto di tensioni tra due forze politiche, con dichiarazioni contrastanti e accuse reciproche di comportamenti aggressivi e atteggiamenti ostili. La situazione resta al centro di un confronto aperto tra le parti coinvolte.

TERNI "Il Tar boccia Bandecchi su tutta la linea. Ripristinata la legittimità contro l’arroganza istituzionale", così il Patto Avanti Umbria. "La sentenza del Tar – continua il centrosinistra – mette la parola fine a una delle pagine più conflittuali e amministrativamente opache della gestione Bandecchi. Il Tar ha accolto il ricorso della Regione annullando la determina dirigenziale n. 2088 del 23 luglio 2025 con cui il sindaco di Terni tentava, in modo del tutto illegittimo, di autorizzare la realizzazione della clinica privata collegata al progetto dello stadio. Il ricorso della Regione ha bloccato un progetto già bocciato a suo tempo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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